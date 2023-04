O Palmeiras levou susto, mas mostrou grandeza diante do Vasco

O Vasco começou alucinante contra o Palmeiras, abriu 2 x 0 no Maracanã e deu a impressão de que poderia derrotar o atual campeão brasileiro.

O Palmeiras até sentiu o golpe, mas, como todo time grande, aos poucos foi colocando os nervos no lugar. Diminuiu ainda no primeiro tempo; empatou depois do intervalo e depois imprensou o Vascão em seu próprio campo. Por pouco não virou. Mas ficou a certeza de que esse Palmeiras é o time a ser batido no Brasileirão.

O que continua sendo um mistério é o jejum de Dudu – o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, com mais de R$ 2 milhões no contracheque.

A última vez que ele marcou foi em novembro de 2022, no jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu jogou bem contra o Vasco, contribuiu para o seu time reagir no Maracanã, mas o jejum incomoda. Por mais que tente negar.

“Sempre procuro fazer o melhor para a equipe. Falei ainda que estou um pouco chateado por não ter marcado nenhum gol nesta temporada, mas tenho isso muito tranquilo”, disse.

A mídia em geral não pega no pé de Dudu. Era mais fácil bater em Endrick, que – até as finais do Paulistão – também vivia uma “seca” de gols. Havia marcado contra o Fortaleza, no mesmo jogo que Dudu.

Mas o jejum de Dudu também vai passar. O Verdão precisa dele para lutar pelo bi.

