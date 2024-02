O que Bolsonaro pensa sobre o futuro político de Michelle

Reprodução/ Youtube

1 de 1 Imagem colorida de Michelle Bolsonaro – Metrópoles – Foto: Reprodução/ YoutubeO ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acha que a esposa, Michelle Bolsonaro (PL), deve se candidatar a senadora pelo Paraná, caso Sergio Moro tenha o mandato cassado ainda este ano.

Existe, também, expectativa de que ela possa disputar uma cadeira no Senado pelo Distrito Federal. Só que, neste caso, a candidatura seria só em 2026, quando ocorrerão as eleições gerais.

O raciocínio de Bolsonaro é simples: mais valem seis anos na mão do que oito voando. Moro será julgado em breve pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) no processo em que ele é acusado de abuso de poder econômico, caixa 2, uso indevido de meios de comunicação e assinatura de contratos irregulares.

Se Moro for cassado pela Justiça Eleitoral (o que precisa ser confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral), o Paraná poderá ter uma nova eleição para o Senado ainda em 2024, com mandato que terminaria em 2030.

