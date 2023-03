Operação entre policias, culmina em prisão de acusados de tentativa de homicídio

No final da tarde de quinta-feira (09) de março, os agentes de segurança pública do distrito de Posto da Mata tomaram conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida em referido local e desde então uniram forças e trocaram informações para elucidar os fatos e chegar aos envolvidos no evento.

Nesse contexto os policiais obtiveram a informação de que 04 (quatro) pessoas a bordo de um veículo de cor branca realizaram o ataque contra a vítima adolescente P.S.V. com disparos de arma de fogo, feito este que teria como motivação a “guerra do tráfico de drogas” e a existência de grupos opostos que atuariam na localidade.

Assim, os agentes de segurança pública identificarem supostos autores do fato é conseguiram localizar 02(dois) dos envolvidos no fato ainda no distrito de Posto da Mata, tendo sido apreendido em poder de um deles o veículo utilizado no delito, bem como as 02(duas) armas de fogo empregadas no crime, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola Taurus 24/7 pro calibre . 40.

Foi constatado que o veículo utilizado no fato e recuperado pelas polícias, qual seja Fiat Mobi, na cor branca, sem placa, é de propriedade da Prefeitura Municipal de Barra do São Francisco, localizado ao norte na região Espírito Santo, furtado/roubado recentemente naquela localidade.

Os autores do fato foram autuados em flagrante delito em razão da prática do homicídio qualificado tentado, em razão da impossibilidade de defesa da vítima, e pela posse das armas de fogo, bem como em razão do veículo com restrição de crime anterior.

As Forças Policiais de Nova Viçosa reiteram a posição de parceria e que permanecem hígidas e unidas em prol da segurança pública local, no intuito de repelir todas as violações que tragam perturbação e desassossego à população desta urbe.

Fonte: Rui Pinheiro de Sousa