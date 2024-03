Operação Força Total intensifica policiamento em Itamaraju

A Polícia Militar da Bahia apresentou na manhã desta quinta-feira (07) de março, a operação Força Total, onde dezenas de viaturas e aproximadamente 100 homens, transitaram pelas principais avenidas de Itamaraju, demonstrando que ações serão efetivadas no município com a finalidade de conter o crime.

O coronel, Luís Alberto Paraíso, a frente do Policiamento da Região do Extremo Sul (CPR-ES), destacou a imprensa que ações no combate à criminalidade, contará com inúmeras blitzs, cumprimento de mandados de prisões, abordagens e apreensões de material ilícito.

Durante os últimos meses, as ações ostensivas na região do Extremo Sul da Bahia, compondo as cidades de Alcobaça, Caravelas, Ibirapoã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda, conseguiram tirar de circulação 270 armas e foram cumpridos 800 mandados de prisão.

Na ação desta quinta-feira (07) de março, um suspeito acabou morto por resistir a prisão, quando incursões tentavam cumprir mandados de prisões no conjunto habitacional Vista Bela.

Acompanhe o vídeo do Coronel Luís Alberto Paraíso: