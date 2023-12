Operação Natal da PRF intensifica fiscalização nas rodovias

Corporação visa a relembrar importância de itens como capacete, cinto de segurança e uso de cadeirinha por crianças

Operação Natal da PRF vai até 23h59 de 25 de dezembro Divulgação/PRF

PODER360 24.dez.2023 (domingo) – 18h34



A Operação Natal 2023 da PRF (Polícia Rodoviária Federal) começou na 6ª feira (22.dez.2023) e vai até 23h59 de 2ª feira (25.dez). Com a ação, o trabalho da PRF será reforçado com policiais que intensificarão a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais.

O foco da PRF na operação é relembrar a importância dos itens de segurança como capacete, cinto de segurança e que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção, conhecidos como cadeirinhas.

Segundo a PRF, o número de infrações por falta destes itens obrigatórios de segurança caiu de janeiro a novembro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. As multas por falta do cinto de segurança chegaram a 185.084 no período, com redução de 11,6%.

“O objetivo da PRF é que todos estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do respeito às normas de trânsito para que a estatística de infrações continue em queda e, por consequência, o número de acidentes, feridos e mortes”, disse a PRF.

Os policiais também fiscalizarão atitudes consideradas irregulares pelo Código de Trânsito Brasileiro, como o desrespeito aos limites de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e a embriaguez ao volante. O combate aos crimes nas rodovias federais também é foco do trabalho da PRF para as operações do fim de ano.

Para garantir a segurança nas estradas, a PRF orienta os motoristas a descansarem antes de viajar, fazer revisão do veículo, não ultrapassar em local proibido e respeitar os limites de velocidade, além de não consumir bebida alcoólica antes de dirigir e não usar o celular enquanto dirige.

Com informações da Agência Brasil