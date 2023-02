Operações de resgate na Turquia terminam 13 dias após terremoto

As operações de resgate das vítimas atingidas pelo terremoto na Turquia estão previstas para terminar na noite deste domingo (19/2), após quase duas semanas de atividades. A informação foi divulgada pelo chefe da Autoridade Turca de Gerenciamento de Emergências e Desastres (Afad), Yunis Sezar.

“O número de mortos devido aos terremotos [na Turquia] subiu para 40.642, e o trabalho de busca e resgate de pessoas presas sob os escombros terminou na maioria das províncias”, afirmou Sezar, em comunicado à imprensa internacional nesse sábado (18).

“Acreditamos que terminaremos as operações de busca e resgate amanhã à noite”, emendou.

terremoto síria turquia acnur

Cenário de destruição após terremoto na Síria e TurquiaHameed Marouf/ACNUR

Bombeiros e voluntários ajudam na busca por sobreviventes após terremoto na Turquia e na Síria

Bombeiros e voluntários ajudam na busca por sobreviventes após terremoto na Turquia e na SíriaMahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

resgate na síria, após terremoto de 7.8

Mais de 40 mil pessoas morreram na Turquia e Síria após terremoto de magnitude 7.8 atingir a regiãoReprodução/The White Helmets

terremoto mortal na síria

Vítimas na Síria encontram dificuldades para receber ajuda humanitária em razão do conflito no paísMuhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images

resgate turquia terremoto menina criança

Resgate de criança após terremoto na TurquiaReprodução/@tkikurumsal

criança soterrada terremoto turquia

Criança soterrada em terremoto na turquia protegeu irmãoTwitter

Um dos seis membros de uma mesma família é resgatado na Turquia após terremoto

Um dos seis membros de uma mesma família é resgatado na Turquia após terremotoMurat Sengul/Anadolu Agency via Getty Images

Sacos de corpos em frente a hospital de Hatay, na Turquia. Como não foi possível encontrar sacos para todos os mortos, alguns foram cobertos com cobertores, após terremoto

Sacos de corpos em frente a hospital de Hatay, na Turquia. Como não foi possível encontrar sacos para todos os mortos, alguns foram cobertos com cobertores, após terremotoCemal Yurttas / dia images via Getty Images

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na Síria

Operações de busca e resgate são conduzidas em edifícios desmoronados após um terremoto em Aleppo, na SíriaOmer Alven/Anadolu Agency via Getty Images

Aleyna Olmez, de 17 anos, é resgatada na Turquia após sobreviver 10 dias embaixo de escombros de terremoto

Aleyna Olmez, de 17 anos, é resgatada na Turquia após sobreviver 10 dias embaixo de escombros de terremotoMehmet Taha Mazi/Anadolu Agency via Getty Images

Em 6 de fevereiro, um terremoto de 7,8 graus de magnitude atingiu a Turquia e a Síria. Desde então, equipes de resgaste têm se empenhado em encontrar sobreviventes entre os escombros. Diversas nações, incluindo o Brasil, se mobilizaram e enviaram auxílio para o resgate das vítimas.

“Estamos diante talvez do maior desastre que já enfrentamos na história. Os estragos dos sismos e dos tremores secundários — que foram mais de 5.700 — não se limitaram apenas às 11 províncias afetadas”, continuou Sezar.

A última atualização da Organização das Nações Unidas (ONU) e do governo sírio informa que, além das vítimas em território turco, mais de 5,8 mil pessoas morreram na Síria após o tremor.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 26 milhões de pessoas na Turquia e na Síria precisem de ajuda humanitária.