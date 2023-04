Pacheco lê requerimento para instalação da CPI das ONGs na Amazônia

O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), realizou nesta terça-feira, 4, a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que pretende investigas a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) na Amazônia. Sob a autoria de Plínio Valério (PSDB-AM), o pedido – cuja equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso – já conta com o apoio de outros 37 senadores. O número atual é maior do que o mínimo necessário de 27 senadores para que o pedido de instalação da CPI seja apresentada ao presidente da Casa. Futuramente composta por 11 membros titulares e 7 suplentes, o próximo passo deverá ser a indicação dos integrantes do colegiado que vão compor os trabalhos pelos líderes dos partidos. Em entrevista a jornalistas, o autor do pedido – senador Plínio Valério – afirmou que diariamente seu gabinete recebe denúncias de ONGs que receberam recursos para saúde de indígenas e que as verbas não foram corretamente destinadas ou aplicadas. “Falta transparência e prestação de contas nos recursos enviados, no uso de recursos doados para enriquecimento de alguns poucos ou desvios de finalidade. Essas são algumas das irregularidades cometidas por essas organizações que atuam na Amazônia, ganham dinheiro e mancham a imagem do Brasil lá fora”, disse.

Confira a lista dos senadores que assinaram o requerimento de instalação da CPI das ONGs na Amazônia:

1-Plínio Valério (PSDB-AM)

2- Carlos Portinho (PL-RJ)

3- Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

4- Damares Alves (Republicanos-DF)

5- Eduardo Girão (Novo-CE)

6- Magno Malta (PL-ES)

7- Rogério Marinho (PL-RN)

8- Marcio Bittar (União Brasil-AC)

9- Mecias de Jesus (Republicanos-MA)

10- Zequinha Marinho (PL-TO)

11- Tereza Cristina (PP-MS)

12- Alessandro Vieira (PSDB-CE)

13- Dr. Hiran (PP-AM)

14- Eduardo Gomes (PL-TO)

15- Styvenson Valentim (Podemos-AC)

16- Wellington Fagundes (PL-MT)

17- Luis Carlos Heinze (PP-RS)

18- Wilder Morais (PL-GO)

19- Soraya Thronicke (União Brasil-MS)

20- Carlos Viana (Podemos-MG)

21- Lucas Barreto (PSD-AM)

22- Jaime Bagattoli (PL-RO)

23- Ciro Nogueira (PP-PI)

24- Rodrigo Cunha (União Brasil-AL)

25- Esperidião Amin (PP-SC)

26- Cleitinho (Republicanos-MG)

27- Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

28- Izalci Lucas (PSDB-MG)

29- Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

30- Jorge Seif (PL-SC)

31- Sérgio Petecão (PSD-AC)

32- Nelsinho Trad (PSD-MS)

33- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

34- Sérgio Moro (União Brasil-PR)

35- Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

36- Jayme Campos (União Brasil-MT)

37- Chico Rodrigues (PSB-PE)