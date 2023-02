Pacheco pretende instalar novas comissões nesta quarta-feira (1º)

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira (28/2) que as instalações das comissões da Casa Alta devem acontecer ainda nesta semana. Segundo ele, o desejo é de que aconteça já na quarta, 1° de março.

“Vamos propor que haja indicação por parte dos líderes partidários dos membros das comissões e que possamos instalá-las o quanto antes. Meu desejo é que possamos fazer essas instalações amanhã [quarta-feira]. É importante que a gente tenha todas as comissões funcionando o mais rapidamente”, disse Pacheco.

A instalação, no entanto, depende das indicações que são feitas por meio dos líderes. Os partidos e blocos devem obedecer a regras de proporcionalidade partidária para preencher as cadeiras. Os maiores grupos políticos representados no Senado recebem mais assentos. Ao todo, a Casa possui 14 comissões permanentes.

O encaminhamento dos senadores está previsto para acontecer ainda nesta terça, em reunião de líderes convocada por Pacheco. O encontro marcará a primeira reunião de líderes da nova legislatura, que teve início em 1° de fevereiro.

ComissõesSegundo apurou o Metrópoles, o consenso entre os senadores é de que Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) continue na presidência mais cobiçada, a da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O acordo foi fechado como forma de apoiar a reeleição de Pacheco à presidência do Senado.

O PSD, maior partido da Casa, formou um bloco com o União Brasil e o MDB para a recondução do presidente Pacheco. A moeda de troca foi liberar a CCJ para indicação do União Brasil. Além da liderança na CCJ, o União pretende estar à frente de mais um colegiado: a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA). O nome principal para assumir a comissão é o da senadora Soraya Thronicke.

Após ser sacramentado presidente da Casa mais uma vez, Pacheco avisou que priorizaria os partidos que apoiaram sua candidatura. Por isso, ao escolher a mesa diretora do Senado, os indicados foram do MDB, PT, União Brasil, PDT, PSB e Podemos. Para tentar negociar com o presidente Rodrigo Pacheco, o Partido Liberal escalou o senador Eduardo Gomes (PL-TO).