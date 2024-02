País precisa “rediscutir lógica das emendas”, diz Helder Barbalho

Governador do Pará critica “protagonismo do Legislativo” no Orçamento e diz que o governo precisa poder escolher gastos

Sérgio Lima/Poder360 – 22.fev.2024

Paulo Silva Pinto 22.fev.2024 (quinta-feira) – 15h48



O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), disse nesta 5ª feira (22.fev.2022) ser preciso “rediscutir lógica das emendas” de congressistas ao Orçamento para que o governo tenha poder de escolher gastos e decidir as políticas públicas.

Ao ser perguntado sobre o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a parte das emendas de comissão, Barbalho disse que “acordo político deve ser cumprido”. Ressalvou estar falando “de maneira genérica”, por não conhecer os detalhes da negociação sobre o tema.

Congressistas protestaram contra o veto presidencial, que pretendem derrubar. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSDB-MG), planeja protelar ao máximo a sessão do Congresso para analisar o tema.

“Eu acho que é fundamental o Brasil poder rediscutir a lógica das emendas, principalmente respeitando o direito do congresso de opinar sobre o Orçamento, mas é fundamental que se possa compreender que nós vivemos no modelo presidencialista”, afirmou.

Para Barbalho, o presidente “que foi votado nas urnas e eleito deve ter condição de liderar a agenda de implementação de políticas públicas”.

Na avaliação do governador, é preciso evitar que um Poder se sobreponha ao outro. “O que não pode acontecer é a ver uma distorção no equilíbrio das relações de poder que façam com que haja um protagonismo do Poder Legislativo”, afirmou.

COP 30 em Belém Barbalho disse que Belém conseguirá receber com hospedagem de qualidade em 2025 os visitantes para a COP30. Mas disse que será diferente do que se viu na COP28, em Dubai. “Quem deseja suntuosidade dos hotéis viveu a experiência de Dubai”, afirmou.

“A nossa será a COP da floresta, a COP da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, com os nossos rios, com a nossa gastronomia extraordinária, com a convivência harmônica dos povos indígenas, dos povos quilombolas, convivendo com gente da cidade com as soluções de hotelaria dentro da realidade de um grande centro urbano”, disse.

Eleição para prefeito Barbalho disse que seria ruim a eleição em outubro de um prefeito em Belém que faça oposição ao governo do Pará e ao governo federal. O eleito comandará o governo da cidade durante a COP 30. O 1º colocado em levantamento da Paraná Pesquisas é o deputado Eder Mauro (PL-PA), à frente do atual prefeito, Edmilson Rodrigues (Psol).

“Não há de se desprezar esse cenário”, disse Barbalho em relação à possibilidade de alguém da oposição ser eleito. “Certamente seria muito ruim ter em Belém alguém que pensa ah na contramão da preservação ambiental, que é contra Belém ser sede da COP 30 ou que entende que esta não é uma oportunidade para a capital, para o Brasil e para o Pará”, disse.