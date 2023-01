Pânico VI ganha primeiro trailer oficial: assista

Pânico VI acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface: Sam, Tara, Chad e Mindy 19/01/2023 11:35, atualizado 19/01/2023 11:35

Divulgação/ Paramount Pictures

Com o seu desenvolvimento já tendo sido confirmado há meses, o filme Pânico VI aos poucos continua ganhando novidades. E entre elas, agora a mais recente envolve justamente a divulgação do seu trailer completo pela Paramount Pictures.

O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface: Sam, Tara, Chad e Mindy. O grupo decide se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, os quatro se tornam alvo de um novo serial killer mascarado.

Leia a matéria completa no Universo Sagas, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas