Paróquia da Asa Sul já teve outro pároco envolvido em escândalo sexual

O caso do padre José Maria, filmado enquanto praticava atos sexuais com outra pessoa, não é o primeiro escândalo sexual protagonizado por uma liderança da Paróquia São Camilo de Lellis, na Asa Sul. Em 2011, o padre Evangelista Moisés de Figueiredo, então pároco do local entre o final do anos 1980 e início dos anos 1990, foi preso acusado de estuprar seis crianças, sendo cinco delas irmãos com idades entre 5 e 14 anos.

À época do crime, Figueiredo exercia o ministério presbiteral na igreja São Francisco de Assis, em São Sebastião. O caso chegou às autoridades a partir da denúncia da mãe das vítimas. A outra criança era vizinha da família.

De acordo com os menores – cinco meninas e um menino – os abusos eram cometidos havia um ano. No momento da prisão, Evangelista estava na cama com uma mulher nua. Ela era secretária da São Camilo. Na casa, os agentes da Polícia Civil do DF (PCDF) ainda encontraram uma espingarda de cano curto e 24 cartuchos de munição.

Segundo a investigação, o religioso atraía os menores com a promessa de ajudar nos deveres de casa e oferecia R$ 20. As crianças contaram que os abusos eram cometidos no imóvel do padre ou nas casas das próprias vítimas. Para intimidar os pequenos e evitar ser denunciado, ele mostrava a arma que tinha.

Antes dos estupro, o sacerdote exibia vídeos pornográficos no celular. O telefone foi apreendido e as cenas descritas pelas crianças, confirmadas. A arma encontrada no momento da prisão também conferia com a descrição feita pelas vítimas.

Atualmente, Evangelista aguarda em liberdade pela definição do processo, que ainda corre na Justiça.

Filmado transandoDois vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram o religioso em momentos íntimos que não configuram crime, mas que vão contra os preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana. A regra da entidade religiosa prevê que um sacerdote, no ato de seu ordenamento, faça voto de castidade e, a partir daquele momento, deixe de se relacionar sexualmente, seja com homens ou mulheres.

A Arquidiocese de Brasília afastou o religioso de suas funções.

As imagens mostram o padre sentado em um sofá com outra pessoa. Em um dos vídeos, o sacerdote recebe sexo oral do rapaz e chega a segurar a cabeça dele. Em outro, o homem está sem calças e senta no colo do padre, que segura na cintura dele e faz movimentos com o quadril.

Assista:

O padre alterna entre gemidos, sorrisos e expressões de prazer. As imagens foram registradas em dezembro de 2022, como é possível inferir pela reportagem que se ouve ao fundo, sobre a lesão de Gabriel Jesus na Copa do Mundo.

A parede da sala onde o vídeo foi gravado é de tijolos, assim como a da Paróquia São Camilo. Apesar disso, não é possível afirmar que o ato foi cometido nas dependências da igreja.

Padre José Maria, de paróquia na Asa Sul, é flagrado em vídeo transando com fiel

Padre José MariaReprodução

Padre José Maria, de paróquia na Asa Sul, é flagrado em vídeo transando com fiel

Ele faz parte da Ordem dos Ministros dos EnfermosReprodução

Padre José Maria, de paróquia na Asa Sul, é flagrado em vídeo transando com fiel

Religioso ingressou na ordem em 1981, após trabalhar como auxiliar de enfermagemReprodução

Padre José Maria, de paróquia na Asa Sul, é flagrado em vídeo transando com fiel

Padre alterna entre gemidos, sorrisos e expressões de prazerReprodução

Padre José Maria, de paróquia na Asa Sul, é flagrado em vídeo transando com fiel

Fachada da Paróquia São Camilo de LellisReprodução

A Igreja Católica Apostólica Romana proíbe que padres tenham relações sexuais; os clérigos são obrigados a manter a castidade.

Procurada, a Arquidiocese de Brasília disse lamentar a situação e informou que “afastou o padre das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais” (leia a íntegra da nota no fim desta reportagem).

O padre José Maria faz parte da Ordem dos Ministros dos Enfermos, também conhecidos como Camilianos ou Padres Camilos, por ser um grupo religioso fundado por São Camilo de Lellis. O grupo é voltado para a assistência espiritual e corporal dos doentes.

Ele ingressou na ordem em 1981, após trabalhar como auxiliar de enfermagem no Ceará, na década de 1970.

Outro ladoA reportagem foi à paróquia em duas ocasiões e tentou contato com o padre antes de publicar este texto. Na primeira ida, na noite de segunda-feira (24/4), os responsáveis pela igreja que celebravam a missa disseram que José Maria estava em confissão, e que o chamariam para falar com a equipe. Minutos depois, informaram que o sacerdote precisou sair, porque estava “atrasado para celebrar uma missa de sétimo dia”.

Na manhã desta terça-feira (25/4), as secretárias da paróquia informaram que José Maria estava em atendimento e pediram para a reportagem aguardar. Depois de 20 minutos, elas disseram que o padre tinha um compromisso e não poderia atender. Após insistência, informaram que ele iria entrar em contato com a equipe. O espaço segue aberto.

Confira a íntegra da nota da Arquidiocese de Brasília:

“A Arquidiocese de Brasília, na pessoa do cardeal arcebispo Dom Paulo Cezar Costa e dos seus bispos auxiliares, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos na Paróquia São Camilo de Lellis, da Asa Sul, em Brasília-DF, no último dia 22 de abril de 2023, lamenta a situação e dispõe que o padre José Maria dos Santos fique afastado das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais da Arquidiocese até que os superiores da Província Camiliana tomem as providências para o devido esclarecimento dos fatos.

Por fim, a Arquidiocese de Brasília reafirma o seu compromisso e zelo para com o Povo de Deus e, neste momento delicado, convida a comunidade paroquial de São Camilo de Lellis a se unir em oração.

Nada mais para o momento.“