Partidos disputam comando das comissões temáticas na Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas) deve se reunir ainda nesta semana com líderes de cada partido para costurar um acordo que acomode as lideranças das principais bancadas no comando das principais comissões temáticas da Câmara. Entre as mais cobiçadas está a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que já tinha como certo o comando do deputado federal Rui Falcão (PT). Porém, o Partido Liberal (PL) também manifestou interesse sobre a liderança da CCJ. Por ser a maior bancada da Câmara, o PL teria direito à presidência de cinco comissões, como teria sido acordado com Lira. Outra pasta bastante disputada pelo PL é a Comissão Mista de Orçamento, isso porque ela controla os caminhos de parte dos gastos do Governo Federal. O comando desta comissão é dividido entre o Senado e a Câmara, ao passo que uma das casas fica com a presidência e a outra com a relatoria geral. Apesar do interesse do PL, o União Brasil já havia entrado em acordo, durante negociação para eleger o presidente Arthur Lira, para indicar o relator da Comissão Mista de Orçamento.

Outras duas comissões que tem sido disputadas são a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Finanças e Tributação. Cada uma delas possui pedidos de pelo menos três partidos diferentes que almejam o comando dos colegiados. Como a Comissão de Fiscalização e Controle tem o poder de convocar ministros do governo para questionar as ações do Executivo, o PL também tem interesse em obter o controle desta pasta para articular oposição ao governo. Quem assumiria a presidência deste colegiado é a deputada federal Bia Kicis (PL), que no mandato anterior comandava a CCJ. Já a Comissão de Finanças e Tributação tem sido bastante disputada por causa das discussões no entorno da reforma tributária. Das 30 comissões temáticas existentes, cinco foram criadas neste ano para acomodar os partidos menores. Além disso, os parlamentares ainda não demonstraram interesse de assumir o comando de 11 comissões.

*Com informações da repórter Berenice Leite