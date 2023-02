Mãe tentou se jogar na frente de carros quando confirmou a morte do filho em Campo Grande

Brasil

Criança de 2 anos foi encontrada boiando na piscina da família em Campo Grande. Abalada, mãe tentou se jogar em carros na frente do hospital Topmídia News

23/02/2023 19:56, atualizado 23/02/2023 19:56

Marco Codignola

Mãe do pequeno Mário de 2 anos, tentou se jogar na frente dos carros depois de confirmar a morte do filho por afogamento em Campo Grande (MS).A mulher foi amparada pelo marido e uma enfermeira da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) onde o menino recebeu atendimento e passou por 1h20 de reanimação, sem sucesso.

Vídeo: jovem é salvo de afogamento por helicóptero no litoral de SPO desespero da mãe comoveu quem estava na unidade quando ela confirmou a morte da criança. Completamente abalada, a mulher saiu da unidade e tentou se jogar na frente dos carros que passavam na rua do posto de saúde.

