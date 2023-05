Paulo André chora ao relatar racismo sofrido nas redes sociais

Paulo André foi o convidado do Podpah nesta segunda-feira (15/5) e desabafou sobre a exposição de sua imagem na internet. O atleta ficou ainda mais conhecido após a participação no Big Brother Brasil 22 e chorou ao falar sobre os casos de racismo e a preocupação com o filho.

Ao citar os comentários ofensivos que recebe na web, o ex-BBB revelou ter medo da situação refletir no filho, conhecido como Peazinho, de 1 ano de idade. “É foda. Eu entrei na parada da exposição e meu maior medo era saber se eu estava dando orgulho para a minha família. Meu filho vai crescer, vai ter acesso [a internet] e eu quero dar orgulho para o meu filho”, desabafou.

Em lágrimas, Paulo André disse que também tem preocupação com a mãe, que está sempre de olho nas redes sociais. “Eu tenho certeza que sou uma pessoa do bem, mas a internet pode mudar tudo. Da mesma forma que ela te levanta, ela te derruba, mesmo sem você fazer nada”, pontuou.

Apresentador do programa, Igão afirmou que o alvoroço na web é porque o atleta “está incomodando”. Mesmo com o choro, Paulo André afirmou que está bem e revelou seu desejo. “Eu só quero treinar e ser campeão.”