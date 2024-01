Pavimentação: rua de Teixeira de Freitas passa por terraplanagem; conheça 5 benefícios desta etapa

Execução de terraplanagem na rua Uberlândia (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas avança com a pavimentação de diversas vias do município. Na rua Uberlândia por exemplo, localizada no bairro São Lourenço, a equipe responsável executa a terraplanagem. Esta é uma etapa importante do procedimento, que proporciona diversos benefícios na qualidade e durabilidade das estradas contempladas.

Confira a seguir cinco vantagens da realização da terraplanagem para a execução da pavimentação nas ruas de Teixeira de Freitas:

Regularização do terreno

A terraplanagem permite a regularização e nivelamento do terreno, criando uma base sólida e uniforme para a pavimentação. Isso ajuda a prevenir deformações e afundamentos futuros.

Melhoria da drenagem

A correção do relevo facilita o escoamento adequado das águas pluviais. Isso reduz o risco de alagamentos e erosões, promovendo a durabilidade da pavimentação.

Aumento da resistência estrutural

A preparação adequada do solo durante a terraplanagem contribui para a estabilidade e resistência da base sobre a qual a pavimentação será aplicada. Isso é crucial para suportar o tráfego constante de veículos.

Eficiência do pavimento

Uma base nivelada e compactada ajuda a garantir uma aplicação mais eficiente dos materiais de pavimentação, reduzindo a probabilidade de falhas prematuras no asfalto ou concreto.

Valorização do espaço urbano

Vias públicas bem pavimentadas e planejadas, com o devido processo de terraplanagem, contribuem para a valorização do espaço urbano, melhorando a qualidade de vida da comunidade local e estimulando o desenvolvimento econômico.

Com estradas pavimentadas corretamente, a população teixeirense ganha mais conforto, qualidade de vida e segurança. Por isso, a administração pública executa esta e demais obras no município garantindo a eficácia de cada etapa do processo, considerando também as particularidades dos locais para a entrega de um serviço de qualidade.

