PDT declara apoio à pré-candidatura de Flávio Matos em Camaçari

Foto: Divulgação

Elinaldo, Flávio Matos e Félix Mendonça Júnior 14 de dezembro de 2023 | 12:45

O presidente do PDT da Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, anunciou o apoio do partido à pré-candidatura do vereador Flávio Matos (União) à Prefeitura de Camaçari. O acordo foi selado durante uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira (14), no escritório do parlamentar, em Salvador, com a presença do prefeito do município, Antonio Elinaldo (União).

“Acreditamos que o melhor para Camaçari é a continuidade da gestão de Elinaldo, que, em dois mandatos, demonstrou a capacidade de fazer muito pelo município. O prefeito, inclusive, contou, nesse trabalho, com a ajuda de Flávio, que é o atual presidente da Câmara Municipal e um vereador atuante. É a decisão mais acertada”, disse Félix.

Elinaldo destacou a importância do apoio do PDT. “É um partido forte nacionalmente e na Bahia, que tem uma história de luta em defesa dos trabalhadores, do ensino em tempo integral, do fortalecimento da nossa indústria. São bandeiras em que nós também acreditamos e procuramos implementar em Camaçari”.

Flávio Matos demonstrou confiança na vitória e disse que o PDT “vai somar nesse processo”. “Firmamos hoje aqui uma aliança pelo bem de Camaçari. Estamos confiantes na vitória porque acreditamos no trabalho que tem sido feito até aqui, e que precisa continuar. Camaçari não pode retroceder”, pontuou.

