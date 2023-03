Percussionista é atingida por saco com urina durante show na Pituba

Uma banda que se apresentava no Parque Júlio César, na Pituba, teve o show interrompido após uma das integrantes ser atingida com um saco de urina. A apresentação em um mini trio, com músicas de Carnaval.

A dona da Banda Frevância Elétrica, Márcia Ramos, contou que o saco foi direcionado à percussionista, Tainara Miliane, e teria sido jogado por algum morador de um dos prédios próximos.

“A gente tava no meio do nosso show, já finalizando, já ia encerrar às 18h20, quando a gente foi surpreendida eh por urina, despejada em cima da nossa percussionista. Ela é uma mulher negra, black. E as outras componentes da banda, mas foi direcionado pra ela, né? E aí a gente parou o show”, contou.

Após o episódio, o show foi interrompido. Um vídeo registrou o momento da agressão. O caso foi registrado na 16ª Delegacia (Pituba), como injúria.

“Foi registrado na 16ª DT/Pituba uma ocorrência de injúria cometida ofendendo a dignidade ou o decoro após integrantes de uma banda em cima de um trio elétrico serem surpreendidos com um saco de urina atingindo os músicos”, diz a nota da instituição. Ainda segundo a Polícia Civil, as vítimas já foram ouvidas e serão analisadas câmeras de segurança para identificar o autor.

Marcia pede que o caso seja investigado e pede respeito pela profissão. “O que a gente precisa é que as pessoas compreendam que essa agressão não pode ficar impune. É muito complicado porque infelizmente o machismo é velado né? É um sistema que querem nos destruir mas não vão conseguir”, disse.

A banda também divulgou uma nota de repúdio sobre o episódio. “Nós da Frevância Elétrica repudiamos qualquer tipo de preconceito, injúria, homofobia, e desrespeito por nós mulheres. Saímos das nossas residências para efetuar um trabalho somos profissionais da arte e levamos cultura, entretenimento e não admitimos falta de respeito conosco”, diz a nota.