Perto de entrar em fase de testes, tramo III do metrô é vistoriado

O tramo III do metrô de Salvador e Lauro de Freitas e da nova rodoviária, no bairro de Águas Claras passaram por vistoria na manhã deste domingo (5). Acompanharam o processo equipes da CTB, Seinfra e Conder, além do Governo do Estado.

As instalações da estação Águas Claras está pouco mais de 50% concluída e recebe, nesta fase atual, novas estruturas metálicas e coberturas, além de passarela e vias permanentes.

A vistoria é parte do trabalho de finalização do Tramo III, que passará por duas semanas de teste dos trens e das estruturas a partir do dia 17 de março. A ideia é que até abril as estações estejam operando comercialmente com um trecho tarifado e outro gratuito e até maio toda a obra tenha sido entregue.

“Estamos em fase de comissionamento e testagem de todos os equipamentos nesta obra, que vai trazer uma condição de muito mais mobilidade e de muito mais tranquilidade para a população de Salvador e também para a população baiana, que virá nos ônibus metropolitanos do interior do Estado para a estação de Águas Claras”, explica a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira.

O novo trecho do metrô de Salvador possui uma extensão de cinco quilômetros e duas novas estações, em Campinas de Pirajá, na localidade da Brasilgás, e no bairro de Águas Claras. Com a ampliação do transporte público, ele passa de 33 quilômetros em operação para quase 38 quilômetros.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 700 milhões para a obra. Nas estações também estão sendo instaladas cinco escadas rolantes e três elevadores. Além de dois terminais de integração de ônibus.

Nova rodoviária

Na nova rodoviária, que já tem 42% do trabalho executado, estão sendo investidos R$ 120 milhões. O terminal terá um total de 36 mil metros quadrados de área construída e será integrada à estação de metrô Águas Claras.

Para facilitar o acesso à nova rodoviária, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), está construindo um sistema viário de interseção às margens da BR-324.

“É um grande sistema viário, uma obra de mais de R$ 140 milhões e vamos entregar à população não só o sistema viário, mas toda a qualidade de vida, um vetor de crescimento que é essa rodoviária, que vai atender não só Cajazeiras e Águas Claras, mas toda a cidade de Salvador e região metropolitana”, afirma o presidente da Conder, José Trindade.