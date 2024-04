Pet shop que vende medicamento precisa ter veterinário responsável

Para vender medicamentos em um estabelecimento pet shop é necessário contar com um médico veterinário. A legislação e o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) determinam que a comercialização de medicações veterinárias é restrita e demanda a prescrição e a orientação desse profissional. Ele é o responsável técnico e deve avaliar adequadamente os animais, diagnosticar condições de saúde e prescrever os remédios necessários.

As leis brasileiras para pet shops englobam uma série de normas e regulamentações que estabelecem padrões de segurança, qualidade e bem-estar animal para que seja possível o funcionamento legal desses estabelecimentos. O Decreto-lei nº 467/1969 e o Decreto 5.053/2004 afirmam que lojas que vendem produtos e animais veterinários devem ter um veterinário responsável.

A regra se aplica a locais que produzem, armazenam, vendem ou manipulam produtos veterinários, como vacinas e medicamentos. Além disso, a Lei nº 5.517/1968 estabelece a obrigatoriedade de um veterinário também assumir a função de responsável técnico em lojas que vendem animais.

Riscos envolvidos em não contar com um veterinário responsável técnico

De acordo com o CFMV, não ter um médico veterinário em estabelecimentos que vendem medicamentos de uso animal pode colocar em risco a saúde dos bichos. Esse profissional é capacitado para orientar os funcionários do pet shop sobre aspectos como os cuidados que devem ser tomados ao aplicar produtos e a maneira correta de manipular alimentos.

O armazenamento de medicação e de vacinas e as práticas seguras do manuseio dos próprios animais para a realização de procedimentos também são atividades diretamente relacionadas às competências do profissional. Além disso, em situações de emergência, o médico veterinário é o único que pode prestar atendimento aos animais.

O Conselho enfatiza ainda que a atuação do veterinário como responsável técnico em locais que prestam serviços ou comercializam medicamentos de uso veterinário é indispensável tanto para o bem-estar dos animais quanto para a saúde pública. Sem ele, a saúde humana e ambiental são ameaçadas, já que não há como garantir que o estabelecimento age conforme as leis e cumpre cuidados necessários para o descarte adequado de resíduos, o controle de zoonoses e para evitar a venda indevida de remédios e anabolizantes de uso veterinário, por exemplo.

Atuação do veterinário nos pet shops começa desde a formação

Quando o veterinário começa a pensar na sua trajetória estudantil e profissional, desde os primeiros passos, como buscar tirar uma nota maior no Enem para conseguir uma vaga em sua faculdade escolhida, é importante que ele esteja consciente dos desafios e das etapas envolvidas nesse caminho.

Aproveitar as oportunidades de aprendizado oferecidas pelo curso, participar de estágios e atividades extracurriculares e buscar orientação de professores e profissionais são maneiras de adquirir experiência prática e conhecimento teórico. Dessa forma, o profissional se prepara para o mercado, inclusive para atuar como responsável técnico em pet shops, caso essa seja sua área de interesse.

A carreira em Medicina Veterinária oferece um leque de possibilidades para atuação em frentes variadas, conforme ressalta o CFMV. O profissional pode optar por trabalhar em clínicas, órgãos de fiscalização e de controle sanitário, fazendas, zoológicos, hospitais veterinários, indústrias de alimentos e medicamentos, entre outros. Há também a opção de seguir carreira acadêmica e atuar como professor ou pesquisador em universidades e instituições de ensino.

Assim, desde o preparatório para as provas do Enem até a escolha de uma especialização, é importante se manter informado e buscar ter contato com diferentes setores da Medicina Veterinária. Participar de eventos, congressos, cursos e estágios e buscar diferentes experiências profissionais são alguns caminhos para explorar afinidades, encontrar a própria trajetória profissional e desenvolver um trabalho responsável.

Mercado de Medicina Veterinária está em expansão

De acordo com pesquisas, o mercado para atuação do médico veterinário está em expansão. Dados do Mordor Intelligence mostram que o setor de diagnóstico veterinário, por exemplo, está avaliado em US$ 7,94 bilhões. A previsão é de que a área atinja a marca de US$ 12,55 bilhões até 2029, com uma taxa de crescimento anual de 9,57% nos próximos cinco anos.

O aumento da adoção de animais de estimação e das despesas com saúde veterinária são apontados como alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O crescente número de veterinários e de renda disponível nas regiões em desenvolvimento e o aumento da incidência de doenças zoonóticas também ajudam a explicar a expansão.

No Brasil, segundo relatório de gestão do CFMV, o Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária (CFMV/CRMVs) conta com quase 182 mil profissionais atuantes. Além disso, mais de 116 mil empresas são registradas pelo órgão, das quais cerca de 74 mil são estabelecimentos veterinários, como clínicas, consultórios, hospitais, ambulatórios e pet shops.