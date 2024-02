PF está na casa de Anderson Torres em operação que mira Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) está neste momento na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, em Brasília, cumprindo mandados de busca. Torres é um dos alvos de uma operação da PF nesta quinta-feira (8/2) que mira também Bolsonaro, além dos generais e ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto.

Torres foi preso preventivamente no ano passado por quatro meses, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, por supostos crimes no 8 de janeiro. No dia dos atos golpistas, ele era secretário de Segurança Pública do DF. Desde maio, quando foi solto, Torres segue usando tornozeleira eletrônica e cumprindo medidas cautelares.

Presidente do PL Valdemar Costa Neto declara oposição ao governo Lula em coletiva no Centro de Eventos Brasil 21. Brasília (DF) 08/11/23. Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL) Vinícius Schmidt/Metrópoles

o presidente Jair Bolsonaro (PSL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) Hugo Barreto/Metrópoles

general Braga Netto durante evento militar – Metrópoles

General Braga Netto durante evento militar Rafaela Felicciano/Metrópoles

Filipe Martins 2

Filipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro Igo Estrela/Metrópoles

Depoimento de general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI do governo Bolsonaro, na CPMI do 8 de Janeiro 5

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI do governo Bolsonaro Hugo Barreto/Metrópoles

Autorizada pelo STF, a Operação Tempus Veritatis apura uma suposta organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder, antes e após a eleição presidencial.

Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência e integrante do chamado “gabinete do ódio” do governo Bolsonaro, foi preso, assim como o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e atual funcionário do PL, sigla de Bolsonaro. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também é alvo da operação policial.

A PF cumpre 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão, em dez unidades da federação: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.