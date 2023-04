Petrobras investirá US$ 4,4 bi para descarbonizar operações até 2027

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (27/4), que investirá US$ 4,4 bilhões até 2027 para iniciar descarbonização de suas operações, com o objetivo de se tornar uma empresa com “baixa pegada de carbono” até que seja carbono neutra. O anúncio foi feito na sede da empresa, em Brasília.

O valor corresponde a 6% do total utilizado para investir em infraestrura como prédios, veículos, equipamentos, plataformas e refinarias.

Divisão dos recursos:

US$ 3,7 bilhões para iniciar a descarbonização das operações;US$ 0,6 bilhão em biorefino;US$ 0,1 bilhão em competências para o futuroUS$ 4,4 bilhões (6% do capital de investimento)Vale lembrar que a Petrobras anunciou em dezembro de 2022 um plano de ampliação em 15% de seu volume destinado aos investimentos ao longo dos próximos cinco anos (2023 a 2027), atingindo US$ 78 bilhões – além de cerca de US$ 20 bilhões previstos em novos afretamentos de plataformas, totalizando assim quase US$ 100 bilhões de recursos em projetos.

Considerando apenas apenas o capital de investimento (capex), o montante é superior à média dos últimos cinco planos estratégicos, que foi de US$ 72 bilhões, e sinaliza que os investimentos voltaram ao patamar pré-Covid.

De acordo com a gerente de mercado de carbono, Isabel Campos, a estatal emite carbono de duas formas: por meio de suas plataformas e pelo consumidor final nos postos de gasolina. A mudança da empresa em relação à descarbonização das operações se dá por uma avaliação interna.

A ambição da Petrobras agora é chegar até 2050 sendo uma empresa “carbono neutra” em suas emissões de carbono, conforme as diretrizes do acordo de Paris.

Público-privadoSavana Fraulob, gerente da área de Contabilidade e Tributário da Petrobras, explicou que os projetos de inovação e descarbonização da empresa não são apenas mérito da iniciativa privada. “O governo iniciou esses projetos, não foi só a iniciativa privada” A gerente pontou algumas questões que essa política pública proporciona.

Incentivos para desenvolvimentos tecnológicos;Incentivos fiscais à desoneração dos ativos de investimento;Créditos fiscais sobre toneladas de CO2 armazenadas;Parcerias público-privadas para viabilizar hubs, espaços destinados a pensar e executar a captura e sequestro de carbono (CCS, sigla do inglês Carbon Capture and Storage).Fraulob explicou que o processo de descarbonização não pode ser feito apenas pelo estado ou apenas pela iniciativa privada, é necessário que haja uma parceria. “As experiências internacionais mostram que não é possível fazer sozinho”, disse.

MetasA nova direção da Petrobras, a partir do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estipulou seis metas a serem alcançadas em até cinco anos. Atualmente, o ex-senador Jean Paul Prates preside a empresa.

Atenção às pessoas (que inclui qualificação profissional dos funcionários da empresa);Focos em ativos rentáveis de exploração;Adequação e aprimoramento do parque de refino atual (melhora da tecnologia com foco na descarbonização)Transição energética justa;Desenvolvimento sustentável do país aproveitando as cadeias produtivas;Vanguarda global na transição energética.