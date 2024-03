PGR diz que vai analisar informações do caso Marielle

Em nota divulgada neste domingo (24.mar), autoridade afirma aguardar análise da PF para “formar juízo definitivo” sobre os crimes

A PGR (Procuradoria Geral da República) declarou neste domingo (24.mar.2024) que aguarda análise dos materiais coletados pela PF (Polícia Federal) para formar “juízo definitivo” sobre os crimes cometidos no caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e de seu motorista Anderson Gomes. A PGR é responsável por apresentar a denúncia do crime ao STF (Supremo Tribunal Federal). A partir disso, os acusados de envolvimento no crime poderão ser julgados e, eventualmente, condenados pelos assassinatos de Marielle e seu motorista, Anderson Gomes. Leia a íntegra (PDF – 75 kB).