Pimenta chama de “canalhas” hackers que invadiram perfil de Janja no X

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta (PT), chamou os responsáveis pela invasão ao perfil da primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, na rede social X, antigo Twitter, de “canalhas criminosos”.

“Já foram acionadas a plataforma e a Polícia Federal. Os criminosos que participam deste crime não ficarão impunes. Todo apoio, carinho e solidariedade à nossa companheira Janja”, escreveu Pimenta.

A conta da primeira-dama foi hackeada na noite desta segunda-feira (11/12), a partir das 21h37. O criminoso ficou com o domínio do perfil de Janja por quase 1h, quando realizou uma série de publicações ofensivas à figura de Janja, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Veja:

janja hackeada

Reprodução / X

janja hackead 3

Reprodução / X

janja hackead 4

Reprodução / X

janja hackead 5

Reprodução / X

O governo acionou a Polícia Federal (PF) para que investigasse o caso. A corporação pediu à plataforma X que a conta da primeira-dama fosse derrubada, o que ocorreu pouco depois das 22h30.

Em um áudio compartilhado no perfil de Janja, o hacker disse estar ciente de que a PF vai investigar o caso e comentou sobre a possibilidade de ser preso.

“Não estou nem aí. Eu sei que vai dar alguma coisa, talvez não dê, talvez dê, depende do sistema Judiciário do país […] Não acredito que vou ser preso”, afirmou o hacker.

Confira a declaração do criminoso:

A conta de Janja no X está congelada, e as publicações realizadas pelo hacker foram apagadas publicamente.