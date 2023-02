Pipoca da Ivete em Salvador derruba audiência vespertina da Globo

A Pipoca da Ivete, trio que abriu as festividades do Carnaval de Salvador nessa quinta-feira (16/2), foi um fracasso de audiência na Globo e registrou queda no Ibope da emissora. O trio da cantora, inclusive, perdeu para a reprise de Chocolate com Pimenta.

De acordo com dados do Ibope divulgados pelo site Notícias da TV, a Pipoca da Ivete, transmitida pela emissora de 16h às 16h30 registrou 10,1 pontos na Grande São Paulo.

Em comparação, o folhetim de Walcyr Carrasco marcou 14,0 pontos. Segundo o site, a Globo estava com 9 pontos no Ibope quando encerrou a transmissão do show de Ivete Sangalo.

O filme A Era do Gelo, transmitido na Sessão da Tarde logo após a Pipoca, voltou a subir a audiência e registrou 12,7 pontos de média.