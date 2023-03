PL confirma retorno de Bolsonaro ao Brasil na próxima quinta-feira

O Partido Liberal confirmou nesta sexta-feira, 24, o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil. Segundo a legenda presidida por Valdemar Costa Neto, o ex-mandatário chega ao país na próxima quinta-feira, 30. “Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30. Ficamos no seu aguardo Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre”, diz nota do PL, compartilhada nas redes sociais. A Jovem Pan News já havia antecipado, com exclusividade, o retorno do político na próxima semana, com a emissão da passagem aérea pelo ex-presidente. Apesar do bilhete já ter sido emitido, o ex-chefe do Executivo deve fazer uma avaliação no dia do embarque. Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, quando viajou dias antes do término de seu mandato. No país, ele participou de eventos com apoiadores, mas nas últimas semanas já estava participando cerimônias do Partido Liberal de maneira virtual ou por ligação telefônica.

VALDEMAR CONFIRMA RETORNO DE BOLSONARO

Nosso Presidente Nacional, Valdemar Costa Neto, confirma a todos que Jair Bolsonaro irá retornar ao Brasil no dia 30 de março. Veja completo: https://t.co/38lcODwqza pic.twitter.com/hEj5plcyQM — Partido Liberal – PL 22 (@plnacional_) March 24, 2023