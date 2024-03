PL e Novo votam contra projeto de modernização da indústria

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 imagem colorida mostra plenário da Câmara dos deputados – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesOs autoproclamados deputados “pró-mercado”, do PL de Jair Bolsonaro e do partido Novo (de Jair Bolsonaro também, convenhamos), votaram nessa terça-feira (21/3) contra um projeto de lei que tem o objetivo de modernizar a indústria brasileira.

Apesar dos votos contrários do PL e do Novo, a proposta foi aprovada e seguirá para o Senado Federal.

De autoria do governo federal e relatoria do deputado Márcio Honaiser, do PDT do Maranhão, o projeto prevê incentivos fiscais na depreciação de máquinas e equipamentos novos comprados por empresas do setor industrial.

A depreciação acelerada é uma manobra fiscal, por meio da qual as empresas podem deduzir maior parte do custo de depreciação dos bens nos primeiros anos de uso, desconsiderando a taxa ao longo da vida útil do bem.

O benefício fiscal permite que a despesa que seria deduzida em dez anos, por exemplo, seja deduzida já no primeiro ano, o que reduz a base de cálculo do imposto de renda.

