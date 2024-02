PL pede a Tarcísio e Nunes que Vai-Vai não receba recursos públicos

Partido enviou ofício ao governador de São Paulo e ao prefeito da capital em repúdio ao desfile da escola de samba “com ofensas a policiais”

Deputados do PL enviaram ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), em repúdio ao desfile da escola de samba Vai-Vai no Carnaval deste ano. O Poder360 teve acesso aos documentos. Eis os ofícios apresentados a Nunes (íntegra – PDF – 722 kB) e a Tarcísio (íntegra – PDF – 724 kB)

Os documentos são assinados pelo deputado federal Capitão Augusto (SP), vice-presidente do PL, e pela deputada estadual Dani Alonso. Eles pediram que sejam tomadas “medidas imediatas e efetivas”, como sanção à escola “por retratar agentes de segurança como figuras demoníacas em uma de suas alegorias”, além de solicitar que a Vai-Vai não receba recursos públicos em 2025.

Segundo os deputados, a interpretação dada aos policiais e agentes de segurança pública compromete a imagem dos mesmos perante o público.

“Tal atitude não somente desrespeita a honra e a dignidade dos profissionais que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, mas também contribui para a propagação de uma imagem negativa das forças de segurança, em um momento em que se faz mais necessário do que nunca, o reconhecimento e o apoio ao seu trabalho”, disseram.

Os documentos também revelam preocupações em relação a uma possível ligação da escola de samba Vai-Vai com facções criminosas, citando um possível elo com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

“Estas associações são extremamente preocupantes, pois sugerem uma tentativa de minar a confiança pública nas instituições responsáveis pela segurança e ordem pública, além de possivelmente ameaçar a integridade do carnaval como espaço de expressão cultural livre de influências nefastas”, afirmaram os deputados.

Este jornal digital entrou em contato com as equipes do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, bem como com a escola de samba Vai-Vai, mas não recebeu retorno até o momento da publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

ENREDO A escola de samba Vai-Vai desfilou no Carnaval de São Paulo no sábado (10.fev), com enredo em homenagem à história do hip hop no Brasil.

Um dos tópicos explorados foi a marginalização dos artistas durante a construção do gênero musical no Brasil. As manifestações de policiais da Rota com alusões a demônios levaram ao repúdio dos agentes de segurança pública e do PL.

Por meio das redes sociais, a escola de samba agradeceu aos presentes e ao público pelo desfile. “Foi um acontecimento. Obrigado, hip hop! Obrigado, comunidade!”.

POLICIAIS SE MANIFESTAM O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) divulgou uma nota de repúdio à alegoria da Vai-Vai. Segundo a presidente do Sindicato, Jacqueline Valadares, a escola de samba tratou com escárnio a figura de agentes da lei.

Leia abaixo a nota:

“O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) manifesta, veementemente, repúdio ao Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai, que, na noite de sábado (10/2), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo-SP, durante seu desfile, tratou com escárnio a figura de agentes da lei.

Com direito a chifres e outros itens que remetiam

à figura de um demônio, as alegorias utilizadas na ala “Sobrevivendo no Inferno”, demonizaram a Polícia – algo que causa extrema indignação.

Ao adotar tal enredo, a escola de samba, em nome do que chama de “arte” e de liberdade de expressão, afronta as forças de segurança pública, desrespeita e trata, de forma vil e covarde, profissionais abnegados que se dedicam, dia e noite, à proteção da sociedade e ao combate ao crime, muitas vezes, sob condições precárias e adversas, ao custo de suas próprias vidas e famílias.

É de se lamentar que o Carnaval seja utilizado para levar ao público mensagem carregada de total inversão de valores e que chega a humilhar os agentes da lei.

O Sindpesp não compactua com este tipo de manifestação e presta solidariedade aos profissionais da segurança pública de todo o País – estes, sim, verdadeiros heróis, que merecem homenagens, reconhecimento e mais respeito por parte da agremiação, para dizer o mínimo.

Outrossim, o Sindpesp aguarda que a Vai-Vai, num momento de lucidez e de reflexão, reconheça que exagerou e incorreu em erro na ala em questão, e se retrate, publicamente. Não estamos falando, afinal, apenas dos policiais, sejam civis ou militares, mas, sobretudo, de uma instituição de Estado que representa e está a serviço de toda a sociedade bandeirante.”