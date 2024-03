STF absolve réu do 8 de Janeiro por falta de provas

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, absolver Geraldo Filipe da Silva, réu do 8 de Janeiro. O julgamento no plenário virtual foi concluído nesta sexta-feira (15). E Geraldo é o primeiro inocentado no caso. Ele era acusado de atear fogo em uma viatura durante os atos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Geraldo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por diversos crimes, incluindo associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e dano qualificado contra o patrimônio da União. A Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou a absolvição do réu devido à falta de provas durante as alegações finais. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, destacou que a autoria do crime não foi devidamente comprovada, gerando dúvidas sobre a intenção do acusado. Seis ministros do STF acompanharam o voto de Moraes, incluindo Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Moraes mencionou em seu voto o depoimento de uma testemunha que afirmou a existência de um vídeo que incriminava Geraldo. No entanto, o ministro ressaltou que o réu não foi identificado nas imagens. Em novembro de 2023, Moraes já havia concedido liberdade provisória a Geraldo, impondo medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

*Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

STF condena mais 15 réus por atos do 8 de Janeiro; total vai a 131



Pela 1ª vez, Moraes vota para absolver réu do caso dos ataques de 8 de Janeiro



*Reportagem produzida com auxílio de IA