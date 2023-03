Plano contra Moro e fala de Lula têm o mesmo significado, afirma Dallagnol

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) disse nesta quarta-feira, 22, que o plano de ataque contra o ex-juiz e atual senador do União Brasil, Sergio Moro, e a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm o mesmo significado. A afirmação foi feita durante entrevista à TV Jovem Pan News. O parlamentar disse que o discurso do presidente estimula ambiente hostil contra agentes da lei. “Esses dois eventos não tem uma ligação causal. Agora, não significa que eles não tenham o mesmo sentido e o mesmo significado. Porque você vê a criminalidade organizada de rua reagindo contra os agentes da lei com as suas próprias armas e você vê uma criminalidade elite reagindo com as suas próprias armas, com canetas, com articulação política, contra os agentes da lei”, comentou.

*Mais informações em instantes.