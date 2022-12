PM descarta existência de explosivo dentro de mochila abandonada em setor hoteleiro no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal descartou a existência de um explosivo dentro de uma mochila abandonada no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, nesta terça-feira, 27. Ela foi deixada próximo de um depósito de gás, situado em um jardim próximo de um dos hotéis. Os agentes encontraram apenas roupas no interior da mochila. Segundo a PMDF, ela foi encontrada por volta das 16 horas, na Quadra 05 do Setor Hoteleiro. Por precaução, a polícia realizou a Operação Petardo, efetuada quando há uma suspeita de presença de um explosivo. O esquadrão antibomba foi acionado. Cerca de 300 policiais foram mobilizados. A PMDF confirmou ao site da Jovem Pan que este é o quinto caso suspeito de bomba nos últimos três dias, e o 13º neste ano, e ocorrem às vésperas da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia ocorre no próximo domingo, 1º. Segundo informações da repórter Berenice Leite, da Jovem Pan News, um robô que realiza uma espécie de raio-x foi utilizado para averiguar o conteúdo no interior da mochila e confirmou que não havia nenhum artefato explosivo. Os policiais cercaram o local e apenas os hóspedes do hotel próximo de onde o material foi encontrado foram retirados por questões de segurança. O major Michello Bueno detalhou à Jovem Pan News como foi a operação. “Como essa mochila estava perto do gás que alimenta o hotel, passamos um robô para detectar se há material radioativo. Depois, passamos outro robô para ver com raio-x se há algum artefato explosivo. Quando verificou-se que não havia nada, o policial abriu a mochila e só havia roupas”, explicou o major. A suspeito é que o material pertença a um morador em situação de rua. “Possivelmente de alguma pessoa em situação de rua. Acontece muito este tipo de caso aqui em Brasília”, disse. Michello disse ainda que a PMDF reforçou todo seu efetivo nos dias que antecedem a posse do novo governo. “A Polícia Militar está empregando todo o seu efetivo. Foram canceladas férias e folgas. Hoje tinha mais de 300 policiais só nesta parte do setor hoteleiro”, finalizou.

