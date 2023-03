PM é baleado durante patrulhamento no Cabula

Um policial militar 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM / Tancredo Neves) foi baleado durante uma ronda na noite desta quinta-feira (16) em uma localidade conhecida como Timbalada, na região do Cabula. O policial foi socorrido para um hospital de Salvador e não corre o risco de morrer.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque, da Rondesp Central e da 23ª CIPM fecharam o cerco contra traficantes na localidade da Timbalada.

A SPP informou ainda que denúncias sobre o local usado como esconderijos pelos traficantes podem ser repassados através dos telefones 181 (Disque Denúncia) e 190 (Cicom).

Outro PM baleado

Na tarde desta quinta outro policial foi baleado em Salvador. O PM foi ferido enquanto participava de uma reunião dentro do Sindicato do Estivadores, que fica na Travessa Frederico Pontes, no bairro Água de Meninos, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 13h30, quando um homem, que também seria policial militar, entrou no local e fez dois disparos na direção da vítima. Um dos tiros o atingiu no abdome.

Equipes da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio) foram acionadas pelo Cicom para averiguar a denúncia e, ao chegar no local, confirmaram a situação. Os policiais socorreram o colega baleado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde não foi divulgado. Ninguém foi preso.