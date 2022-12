PM investiga mochila abandonada perto de hotéis em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal investiga uma mochila abandonada no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília. Ela foi deixada próximo de um depósito de gás, situado em um jardim próximo de um dos hotéis. Segundo a PMDF, ela foi encontrada por volta das 16 horas desta terça-feira, 27, na Quadra 05 e por precaução foi acionada a operação petardo, quando há uma suspeita de presença de um explosivo. O esquadrão antibomba foi acionado e faz o trabalho para efetuar a operação. A polícia ainda não confirmou o que há dentro da mochila. A PMDF confirmou ao site da Jovem Pan que este é o quinto caso suspeito de bomba nos últimos três dias e o 13º neste ano. Segundo informações da repórter Berenice Leite, um robô que realiza uma espécie de raio-x foi acionado para averiguar o conteúdo no interior da mochila. O procedimento pode levar algumas horas. Os policiais cercaram o local e apenas os hóspedes do hotel próximo de onde o material foi encontrado foram retirados por questões de segurança. A Jovem Pan segue acompanhando o caso.

Leia também

Cachorro é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar soterrado em Campos do Jordão



Espera por renovação do visto americano diminui nos postos do consulado dos EUA no Brasil