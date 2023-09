PM oferece aulas de equoterapia para ajudar pessoas com deficiência; veja como conseguir vaga

A cavalaria da Polícia Militar de São Paulo (PM) oferece aulas de equoterapia para ajudar pessoas com deficiência. O método terapêutico e educacional usa o movimento do cavalo para estimular o desenvolvimento neuropsicomotor. Isto significa que o animal faz o paciente trabalhar diversas áreas do corpo que geralmente não consegue no dia a dia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o método proporciona benefícios físicos e psicológicos aos pacientes. As aulas são realizadas Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. “O cavalo simula o andar humano, e isso ativa as sinapses e os neurotransmissores, fazendo com que essa área do cérebro que não era trabalhada seja ativada. Ele tem um movimento tridimensional — para cima e para baixo, para frente e para trás, para um lado e outro — e consegue proporcionar, independentemente da vontade da pessoa, a ativação muscular, seja de relaxamento ou contração”, explica o capitão Reis, da PM, responsável pelo setor da equoterapia no Regimento.

O tratamento também conta com o condutor do animal, um psicólogo e um fisioterapeuta. Rafael Maia atua há cinco anos no Regimento pela Associação dos Policiais Militares com deficiência do Estado de São Paulo (Apmdfesp). Ele destacou a sintonia entre o animal e o paciente. “A sintonia do paciente com o cavalo transforma a questão temperamental. Eles saem com mais disposição, mais felizes. Com 30 minutos em cima do cavalo, só a passada do animal, faz o paciente contrair involuntariamente 3.500 músculos”, explica. Além de melhorar a saúde, de acordo com o Governo do Estado, o animal também trabalha aspectos da área afetiva e emocional, como medo, tristeza, alegria, empenho e coragem. O trabalho acontece de segunda a quinta-feira, no Regimento de Cavalaria 9 de Julho, das 14h às 17h. São seis meses de duração e é voltado para policiais militares, familiares de policiais e também para o público geral. Os interessados podem encaminhar um e-mail para [email protected]. Segundo a SSP, as vagas são limitadas e o paciente precisa ser aprovado pela junta médica do Regimento.

