PM troca tiros com assaltantes de celulares na Avenida Paralela

Uma troca de tiros na noite desta quarta-feira (12) assustou motoristas que trafegavam pela Avenida Paralela, na altura do Imbuí, em Salvador. Policiais da Rondesp Atlântico alcançaram um trio que estava praticando assaltos pela cidade. Na abordagem, duas mulheres e um homem atiraram na direção dos militares, que revidaram. Os três suspeitos ficaram feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma policial correndo pela avenida, entre os carros, e entrando em outra viatura. Motoristas e mototaxistas tentam sair do local dirigindo pela contramão. Em outras imagens, ocupantes de um carro filmam um trecho do tiroteio e um deles comenta que houve uma perseguição no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o trio começou a sequência de crimes às 16h, na Avenida Magalhães Neto, quando roubaram um carro modelo Logan. Na sequência, o grupo assaltou pessoas em Brotas, no Rio Vermelho e também na Avenida Tancredo Neves. Câmeras de segurança flagraram os crimes.

Foto: Divulgação/SSP

Uma viatura da Rondesp Atlântico iniciou a busca pelos criminosos após as vítimas denunciarem os roubos pelo telefone 190 (Centro Integrado de Comunicações). Houve perseguição e, na troca de tiros, os suspeitos foram atingidos, perdendo o controle do carro. O veículo foi parar em um canteiro central da Avenida Paralela.

As duas mulheres e o homem foram socorridos para o Hospital Roberto Santos. Com eles foram apreendidos duas pistolas, um revólver, carregador e munições, além de 15 celulares roubados. O estado de saúde dos suspeitos não foi divulgado.