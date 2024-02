PMDF prende estelionatários por golpes em shopping do Lago Norte

PMDF/Divulgação

1 de 1 Foto colorida de carro com cartoes, máquinas e dinheiro em espécie – Foto: PMDF/DivulgaçãoDois criminosos acabaram presos por estelionato em um shopping do Lago Norte. O flagrante ocorreu na noite desse sábado (3/2).

Com os suspeitos, foram apreendidas 18 máquinas de cartão de crédito e produtos comprados com cartões clonados. Os homens também estavam com três aparelhos de celular.

De acordo com a Polícia Militar, a dupla causou um prejuízo de R$ 32 mil. A ação ocorreu após um vendedor suspeitar de movimentação da dupla na compra dos celulares e acionar os seguranças do shopping e a PM.

Durante a abordagem, foram encontrados quatro telefones em uso, documentos falsos, diversos cartões de crédito clonados e outros itens relacionados ao crime de estelionato.

Eles foram apreendidos na saída do shopping. Os detidos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia Civil (Paranoá), onde acabaram autuados por estelionato.

