Polícia apreende 244 mil maços de cigarro em Vitória da Conquista

Uma carga de cerca 244 mil maços de cigarro nacional foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por estar sem nota fiscal. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (5), na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

A mercadoria saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará. Quando passava por Conquista, a van foi parada pelos policiais, que flagraram o transporte ilegal.

A abordagem ao veículo, que tinha placa de São Paulo, aconteceu no km 830 da rodovia. Ao abrir o compartimento de carga do veículo, foram encontradas centenas de caixas com os pacotes de cigarro de origem nacional. Ao todo foram apreendidos 243.950 maços de cigarros.

Os pacotes estavam sem a documentação necessária ao transporte da carga. Em contato com a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA), a PRF descobriu que havia ainda indícios de sonegação fiscal. Além disso, não foi realizado o recolhimento dos impostos devidos.

O motorista da van, a carga e o veículo ficaram sob a responsabilidade da Sefaz-BA, para regularização fiscal, o que inclui o pagamento dos tributos e multas provenientes da irregularidade.