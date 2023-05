Polícia civil cumpriu mandado de prisão contra acusado de homicídio

Nesta quarta-feira (10) de maio, foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva nº 8000337-76.2023.8.05.0050.01.0002-00, em desfavor de Emerson Nascimento da Silva, acusado de homicídio.

O crime ocorreu no dia 20 de abril, no Distrito de Juerana, que teve como vítima o nacional Cristiano Ilo Bita e causou comoção, uma vez que a população é pequena e todos se conhecem.

O preso se apresentou na Delegacia na companhia de seu advogado, após tomar conhecimento de que a Polícia Civil de Caravelas estava a sua procura desde o dia 08/05/2023, data de expedição do referido mandado de prisão preventiva, inclusive a Equipe da Polícia Civil esteve na casa do acusado, porém não o encontrou, sendo informado de que o mesmo não estaria mais residindo no endereço informado a Justiça.

O preso encontra-se a disposição da justiça.

Fonte: DPC Marco Antônio de Oliveira Neves