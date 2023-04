Polícia civil de Teixeira, desarticula ponto de tráfico

Após sucessivas denúncias anônimas sobre mercancia ilícita de entorpecentes na casa de n° 52, Iburuçu no Bairro Tancredo Neves, Teixeira de Freitas/BA, aliada a denúncia de que neste endereço traficantes andavam pela rua exibindo armas de fogo, a equipe do SETOR DE HOMICÍDIOS juntamente com o CATI-SUL diligenciaram até o referido local e com a utilização de viaturas descaracterizadas montaram campana para observar a movimentação de mercancia Ilícita.

Após algumas horas foi avistado um indivíduo do sexo masculino portando uma bolsa tipo bag, de cor preta. A equipe realizou abordagem, sendo encontrada na referida bolsa várias buchas de uma substância aparentando ser a droga maconha.

Em seguida o indivíduo apresentou armas e munições que se encontravam no interior da sua residência.

As armas (duas) encontravam-se na parede da sala, em um fundo falso, onde também estava um pouco mais de droga.

Foram apresentadas duas armas, sendo uma pistola cal. 9m, marca S&W com carregador com capacidade para 11 munições e um revólver calibre .38 spl, marca Amadeo ROSSI.

Juntamente com as armas haviam também munições de mesmo calibre.

Diante do fato, a equipe de policiais civis deu voz de prisão ao conduzido W. C. S, que em seguida foi apresentado a autoridade policial para as providências necessárias.

Por | equipe CATI-SUL