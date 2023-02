Polícia do Rio de Janeiro identifica autor de falsa ameaça de bomba à OAB

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o homem que espalhou cartas com falsas ameaças de bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Rio. O advogado José Raimundo Rabelo Muniz teria espalhado as cartas por estar inconformado com uma punição disciplinar que recebeu do Conselho Ético-Disciplinar da OAB-RJ. Muniz atua em Santa Rosa bairro, tradicional de Niterói, na região metropolitana do Rio, mas ainda não foi encontrado pelos agentes policiais. Ainda assim, a corporação já cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele. Após as cartas serem descobertas e lidas, um clima de desespero foi instaurado na OAB-RJ, e o prédio precisou ser esvaziado às pressas, justamente no momento em que ocorria solenidade para entrega de carteiras para novos aprovados no exame da Ordem. A OAB emitiu uma nota lamentando a notícia de o responsável pela falsa ameaça de bomba ser um advogado e informando que as medidas ético-disciplinares serão tomadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina da entidade.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga