Polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de comandar ataques no Rio Grande do Norte

Um chefe de uma organização criminosa que atua no Nordeste do Brasil foi preso no Rio de Janeiro. O homem chefia um grupo criminoso do Rio Grande do Norte, estava vivendo na Região dos Lagos e é acusado de ter capitaneado os ataques que aconteceram à prédios públicos e estabelecimentos comerciais no Rio Grande do Norte durante o mês de março. O criminoso foi identificado como Zadonaide Nunes e foi preso pela Polícia Federal (PF) e estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2018. Ele é condenado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e receptação. O homem também é investigado pela participação em um assalto a uma joalheria em um shopping de Natal em outubro de 2012, quando os criminosos deixaram um artefato explosivo sob o balcão do estabelecimento comercial que seria explodido caso a polícia fosse acionada. Um veículo que pertencia ao suspeito também foi apreendido.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga