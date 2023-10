Polícia prende 19 suspeitos por tentativa de roubo a uma transportadora em SP

A Polícia Civil prendeu 19 suspeitos por associação criminosa e tentativa de roubo a uma transportadora na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, na madrugada deste terça-feira, 3. Três veículos e um simulacro de arma de fogo foram apreendidos durante ação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os agentes descobriram que uma transportadora seria algo de um grupo criminoso. De acordo com a pasta, os policiais abordaram um veículo Etios e durante a revista pessoal no motorista, ele tentou pegar a arma do policial, que atirou contra o suspeito. O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli e segue em observação. Os demais agentes envolvidos na ação entraram na transportadora e viram 18 homens carregando dois caminhões com as mercadorias da empresa, segundo informou a SSP. Um dos suspeitos vigiava duas vítimas, que estavam em cativeiro. As vítimas eram um funcionário da empresa e seu filho. As mercadorias foram apreendidas. Os 19 suspeitos foram detidos e as vítimas libertadas. O caso foi registrado como associação criminosa, resistência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tentativa de roubo no 10º DP – Penha.

