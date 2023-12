Polícia prende suspeito de atirar contra adolescente em assalto em SP

Reprodução

1 de 1 Imagem de dois homens atracados no chão em calçada; um adolescente acabou ferido na confusão – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo — A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (22/12) um suspeito de participar da tentativa de latrocínio contra um adolescente, de 15 anos, na quinta à noite (21/12), em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o responsável por atirar contra o adolescente foi preso pela equipe da 3° Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO).

Os policiais identificaram o homem apontado como responsável pelo disparo, que foi localizado na sequência. Uma moto usada no crime foi apreendida pela Polícia Civil, que seguia em diligências até a noite desta sexta.

O crime aconteceu na Rua Diana, por volta das 23h50. Segundo a SSP, o adolescente entregou o celular e depois passou a lutar contra o criminoso, que deu um tiro na barriga do rapaz. Outros dois comparsas do ladrão apareceram em duas motos e agrediram a vítima do assalto.

O adolescente foi levado para o Hospital das Clínicas, onde foi internado.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de São Paulo e receber notificações em tempo real?