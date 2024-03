Polícia prorroga entrega de perícia sobre incêndio na casa de Rueda

Prazo era de 10 dias após o incidente, mas os peritos pediram mais tempo; presidente eleito do União Brasil teve impasse com Bivar

Peritos da Polícia Civil de Pernambuco prorrogaram a entrega da análise pericial sobre o incêndio nas casas do presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em 12 de março, na praia de Toquinho (PE). O prazo era de 10 dias após o incidente, mas os peritos pediram mais tempo para a conclusão do caso. Não foi estabelecido uma nova data. A PCDF (Polícia do Distrito Federal) ofereceu segurança a Rueda depois das ameaças supostamente feitas por seu rival, o presidente interino do partido, deputado Luciano Bivar (PE).