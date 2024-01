Polícia recupera relógio de luxo roubado de médico de Lula

Item é avaliado em R$ 1 milhão; cardiologista Roberto Kalil foi vítima de assalto à mão armada em 12 de dezembro

Relógio do cardiologista Roberto Kalil que foi recuperado pela Polícia Civil de São Paulo Divulgação/Polícia Civil

5.jan.2024 (sexta-feira)



A Polícia Civil de São Paulo disse na 5ª feira (4.jan.2024) ter recuperado o relógio de luxo roubado do cardiologista Roberto Kalil, médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 12 de dezembro em um assalto à mão armada. O item é avaliado em R$ 1 milhão.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o relógio estava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, mesma cidade onde a polícia prendeu, na 4ª feira (3.jan), um 2º suspeito de participar do assalto. Um 1º foi capturado no mesmo dia do crime. As investigações vão prosseguir para identificar outros participantes.

O cardiologista foi assaltado à mão armada na garagem do seu consultório particular na região de Bela Vista, em São Paulo, na manhã de 12 de dezembro. Os criminosos apontaram uma arma na cabeça de Kalil e levaram, além de seu relógio de pulso, uma aliança de casamento. O consultório fica próximo ao Sírio-Libanês, onde o médico é diretor do Centro de Cardiologia.

“Ao chegar na garagem do prédio do seu consultório, no bairro da Bela Vista, o médico foi abordado por criminosos que estavam armados”, afirmou a assessoria de imprensa de Kalil na época. “Sem reagir, prontamente entregou o que queriam: um relógio de pulso”, informou.

