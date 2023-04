Policial militar reformado é preso por embriaguez ao volante no DF

O PM foi parado em uma blitz no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e também teve o veículo apreendido 02/04/2023 21:49, atualizado 02/04/2023 21:49

Ilustrativa/Pixabay

Um policial militar reformado, de 42 anos, foi preso na noite desse sábado (1º/4) por embriaguez ao volante e desacato. O homem foi parado em uma blitz no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e também teve o veículo apreendido.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista preso foi encaminhado ao 19ª Batalhão da PM e está à disposição da Justiça.

Em nota, a PMDF reforçou que não coaduna com qualquer desvio de conduta de seus integrantes. Informou ainda que a Corregedoria foi notificada e o citado policial responderá o devido processo disciplinar, além do processo penal.

