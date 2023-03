Policial penal com plantação de maconha em casa é preso por tráfico

Um policial penal federal de 40 anos foi preso com plantação de maconha em casa, nesta quinta-feira (9/3), no P Sul, em Ceilândia. O homem já tinha antecedentes por violência doméstica e porte de drogas. O caso foi deflagrado pela Operação Tracking, que ainda prendeu uma mulher, de 23 anos, com 3 quilos de cocaína. Veja vídeo do momento em que a prisão foi deflagrada:

Os agentes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) chegaram aos suspeitos após monitorarem duas encomendas que entraram no Distrito Federal pelo Aeroporto Internacional de Brasília.

O servidor preso recebeu de outra unidade da Federação encomendas de medicamentos e anabolizantes. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disse que os produtos encontrados seriam para uso pessoal.

A segunda suspeita recebeu uma encomenda com mais de 3 quilos de cocaína. Ela foi presa em casa, em Samambaia. Nas imagens do vídeo, é possível ver o momento em que os policiais abrem as embalagens, confirmando o produto.

A polícia informou que os suspeitos foram encaminhados à carceragem da PCDF e que comunicaram à Corregedoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a prisão do policial penal para adoção das providências administrativas pertinentes.

O Metrópoles tentou contato com o MJ, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.