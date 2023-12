Políticos desejam Feliz Natal nas redes sociais

Ministro Paulo Pimenta (Secom) mencionou a campanha do governo “O Brasil é um só povo” e pediu para as pessoas celebrarem a união

Decoração de Natal na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

PODER360 24.dez.2023 (domingo) – 13h00



Políticos usaram seus perfis nas redes sociais neste domingo (24.dez.2023) para desejarem Feliz Natal e compartilharem mensagens sobre as festividades de fim de ano.

O ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, pediu para que as pessoas neste Natal celebrem a união e respeitem “as diferenças para que um novo sorriso possa nascer em cada canto deste nosso país”.

Ele usou uma hashtag em referência a nova campanha do governo federal divulgada em 10 de dezembro: “O Brasil é um só povo”.

O líder no Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que está chegando ao fim do ano de 2023 com “a sensação de missão cumprida e a certeza de que o Brasil reencontrou o seu rumo”. O petista afirmou que o “sentimento de esperança e prosperidade aflorou novamente nos corações e mentes da população brasileira”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também desejou um “Natal abençoado para todas as famílias”. Além de pedir para que “a luz de Jesus ilumine a vida de todos”.

Leia outras manifestações sobre o Natal:

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas:

Fernando Haddad, ministro da Fazenda:

Juscelino Filho, ministro das Comunicações:

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome:

Rui Costa, ministro da Casa Civil:

José Guimarães (PT-CE) , deputado e líder do Governo na Câmara dos Deputados: