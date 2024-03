BBB24: enquete mostra novo favorito a ganhar após eliminação de Yasmin

Yasmin Brunet foi a sister eliminada no paredão dessa terça-feira (13/3). Com a saída da modelo, o jogo pode contar com reviravoltas, pois já dá para saber o que o público vem achando das estratégias adotadas pelos participantes e seus grupos.

A sister enfrentou Isabelle e Lucas Henrique na berlinda, e acabou sendo a mais votada pelo público para sair do reality, com uma grande rejeição, de 80,76%.

Com a eliminação de Yasmin Brunet, de acordo com a enquete feita pelo Uol, o público já tem um participante favorito a vencer a edição. Com 29,33%, Davi lidera o ranking da enquete para vencer o BBB 24. Logo em seguida, Fernanda aparece com 22,27% dos votos.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet Foto: Instagram/Reprodução

Davi BBB24

Davi chora após Leidy Elin jogar suas roupas na piscina Reprodução

Fernanda BBB24

BBB24: brothers vão para o “Tá com nada” após Fernanda levar punição Reprodução

Alane

Líder no monstro e na xepa? Alane ameaça castigar Fernanda Reprodução

MATTEUS BBB24

Matteus Foto: Divulgação

Alane e Matteus ficam acirrados quando o assunto é terceiro lugar. A dançarina aparece com 14,6%, enquanto o gaúcho está com 13,26%. Isabele, aliada de Davi no jogo, está com 9,97% até o momento.