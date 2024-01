Porta que caiu de avião nos EUA é encontrada em quintal de professor

As autoridades aéreas dos Estados Unidos (EUA) terão a chance de investigar mais a fundo o motivo da queda de uma porta de um avião durante um voo, na última sexta-feira (5/1). Um professor encontrou o objetivo no quintal de sua casa.

“Estou entusiasmada em anunciar que encontramos a tampa da porta”, afirmou a presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês), Jennifer Homendy, que havia terminado de dar uma entrevista coletiva e voltou para contar a novidade.

Veja cenas durante o voo:

Foto da porta mandada por professor O professor, identificado apenas como Bob, mandou fotos para o NTSB. “Vamos pegar isso e garantir que começaremos a analisá-lo”, disse Homendy, que fez questão de agradecer a ele. Dois telefones celulares também foram encontrados em outro quintal e na beira de uma estrada.

O acidente a bordo do voo 1282 da Alaska Airlines teve o primeiro dia completo de investigações no domingo (7/1). E segundo a presidente da NTSB, houve alguns obstáculos. Um deles era exatamente o objeto que ainda não havia sido encontrada.

Outro diz respeito à gravação da cabine do avião, que não conseguiu ser recuperada porque uma outra mensagem já havia sido gravada por cima. “Infelizmente, isso é uma perda para nós porque essa informação é fundamental, não apenas para nossa investigação, mas para melhorar a segurança da aviação”, analisou Homendy.

Por isso, ela pediu que o intervalo de regravações como essa passe de duas para 25 horas. “Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante isso é para a segurança”, considerou.

De acordo com Homendy, a tripulação do Boeing 737 Max 9, que saiu de Portland, no Oregon, e ia para Ontario, na Califórnia, ouviu um estrondo na hora. Depois, a cabine acabou rapidamente despressurizada. Simultaneamente, o comandante teve problemas com o fone de ouvido e só conseguiu se comunicar com passageiros por meio de um alto-falante.

Uma passageira gravou um vídeo do momento em que o avião ainda estava no ar. “Acordei do meu cochilo pensando que era uma turbulência. Acontece que a parede do avião voou enquanto [a aeronave] estava no ar”, disse a mulher no TikTok.

Confira o registro:

Vários objetos caíram, inclusive dois assentos, que não estavam ocupados. Um comissário fez três tentativas para fechar o buraco, mas não conseguiu. Mesmo assim, Homendy elogiou as ações da tripulação: "As ações da tripulação de voo foram realmente incríveis".

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA ordenou que os voos de alguns aviões Boeing 737 Max 9, o modelo usado no incidente da Alaska Airlines, fossem suspensos. A ordem afeta 171 aviões em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Enquanto isso, a empresa está proibida de fazer voos de longa duração sobre a água.

Os investigadores agora analisam como o plugue da porta foi fechado antes de explodir para fora do avião. Eles também vão estudar todos os alertas de pressurização do ar que dispararam no avião em voos anteriores.