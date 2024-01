Posse de Lula foi o tema político mais buscado no Google em 2023

Big tech apresentou os temas que “marcaram” o ano, segundo a quantidade de pesquisas realizadas em seu buscador

Cerimônia de posse do presidente Luiz Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto Sérgio Lima/Poder360 – 1.jan.2023

PODER360 20.jan.2024 (sábado) – 23h36



A plataforma Google Trends divulgou as pesquisas que “marcaram” 2023, de acordo com a quantidade de buscas realizadas no Google. No Brasil, na categoria de política, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em 1º lugar. Seguida pelos nomes do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O top 5 é completado por buscas pelo nome da primeira-dama Janja e pelo termo “reforma tributária”.

Apesar de a big tech não divulgar a quantidade exata de buscas para cada termo, para criar a lista a empresa considera os termos de pesquisa que tiveram o maior aumento em comparação com o anterior.

Leia as principais pesquisas relacionadas à política em 2023:

Além do ranking de termos mais buscados, o Google também mostra o interesse por esses termos ao longo do ano. Assim, é possível saber em qual momento cada termo teve mais popularidade. No levantamento, a big tech categoriza a pesquisa dos termos em um intervalo de 0 a 100. Quanto maior o número, maior a quantidade de buscas no período.

Leia o que intensificou as buscas das principais pesquisas relacionadas à política:

Posse de Lula – o pico de buscas se deu durante a 1ª semana de janeiro, sendo as principais pesquisas relacionadas ao horário do evento. Na 1ª data do mês, o petista e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tomaram posse do Poder Executivo do Brasil. Relembre como foi a posse. Anderson Torres – o pico de buscas por seu nome se deu de 8 a 14 de janeiro. As principais buscas pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública de Brasília foram sobre sua ligação com o ex-presidente, explicações de quem seria Torres e sua prisão, respectivamente. O ex-ministro foi preso em 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos extremistas do 8 de Janeiro. Alexandre de Moraes – a procura pelo ministro do STF no Google teve 2 picos relevantes: 8 a 14 de janeiro e 16 a 22 de julho. De modo geral, as principais buscas relacionadas tinham o nome de Bolsonaro e Lula, respectivamente. Os fatos marcados pelos ápice das pesquisas foram: os atos extremistas do 8 de Janeiro e a hostilização sofrida por Moraes no aeroporto internacional de Roma em 14 de julho. Janja – a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, teve o seu pico de buscas na plataforma durante a 1ª semana de janeiro. As maiores pesquisas relacionadas foram sobre Lula, sua idade e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Reforma tributária – a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária foi altamente procurada no buscador da big tech durante a semana de sua 1ª aprovação na Câmara dos Deputados, em 6 de julho. A principal busca foi pela explicação do que se tratava a PEC. Intervenção federal – durante a semana dos atos extremistas do 8 de Janeiro, as pesquisas por intervenção federal alcançaram o pico. O presidente Lula determinou uma intervenção federal na segurança pública da capital brasileira depois de manifestantes contrários ao resultado da eleição de 2022 invadirem e depredarem os prédios dos Três Poderes, em Brasília. Deltan Dallagnol – o ápice da procura pelo nome do ex-congressista no Google se deu na semana de 14 a 20 de maio, quando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu por unanimidade cassar o mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR). A Corte considerou que ex-procurador da Lava Jato pediu demissão no MP-PR (Ministério Público do Paraná) para evitar uma punição administrativa, a qual poderia torná-lo inelegível. Marcos do Val – o nome do deputado federal pelo Podemos do Espírito Santo teve seu pico de buscas na semana de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, em que ele afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tentado o “coagir” a participar de um golpe de Estado depois da derrota nas eleições de 2022. O nome do ex-chefe do Executivo apareceu como o principal nas pesquisas relacionadas a do Val no Google. Sigilo de 100 anos – a busca pelos sigilos de 100 anos impostos pelo governo Bolsonaro tiveram seu ápice na semana de 8 a 14 de janeiro. No período, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) divulgou a lista de visitas recebidas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, que estava sob sigilo, depois de Lula pedir que a CGU (Controladoria-Geral da União) reavaliasse a imposição de sigilo em informações da administração pública pela gestão anterior. Bolsonaro inelegível – as pesquisas pelo termo atingiram seu ápice na semana de 25 de junho a 1º de julho, quando o TSE determinou a inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. As principais pesquisas foram sobre o motivo da inelegibilidade de Bolsonaro. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS A plataforma também divulgou os acontecimentos gerais que “marcaram” o país. Nesse ranking, as pesquisas vinculadas a política, como a posse de Lula e a reforma tributária, ficaram em 6º e 9º lugar, respectivamente.